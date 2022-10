PMUG: une parieuse de Mouila empoche plus de 31 millions de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) vient une fois de plus de faire un heureux gagnant. En effet, grâce au leader des paris hippiques, la vie d’une compatriote de la ville de Mouila dans la province de la Ngounié a littéralement changé en un laps de temps le dimanche 23 octobre 2022 en empochant la coquette somme de 31 413 100 de FCFA.

C’est le vendredi 28 octobre 2022 dans les locaux de l’Agence PMUG de Mpuila que s’est déroulée la cérémonie de remise de chèque des mains du chef d’agence et de responsable commercial local. En effet, avec un jeu de 500 FCFA, elle est la seule gagnante dans l’ordre au Gabon et empoche à elle seule 31 413 100 de FCFA.

Le jackpot a été encaissé au cours de la Masse Commune Internationale, fruit de la collaboration entre le PMUG et le PMU France. Il faut souligner qu’elle regroupe plus de 32 pays partenaires dont le Gabon et garantit des rapports plus élevés et plus attractifs. A noter que depuis son lancement en janvier 2018 au Gabon, plus d’une vingtaine de gagnants à plus de 40 Millions ont déjà été enregistrés.

Profitant de cet événement, l’heureuse gagnante a incité les parieurs sceptiques à continuer de tenter leur chance. Sachant qu’il n’est jamais trop tard, les parieurs aspirant à changer de vie sont invités à se rendre tous les jours dans les kiosques, agences et partenaires PMUG et sur www.Pmugabon.net dès 8h.