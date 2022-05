PMUG: un parieur gagne 47 millions FCFA au Jackpot à Alibandeng

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) vient une fois de plus de faire un heureux gagnant. En effet, grâce à l’entreprise de paris hippiques la vie d’un compatriote du quartier Alibendengue a littéralement changé en un laps de temps le mardi 3 mai 2022. Profitant de l’impressionnante cagnotte de plusieurs millions au Quinté+ local, ce dernier a tenté sa chance pour finalement empocher plus de 47 millions FCFA.

Les sceptiques pourraient être tentés de se mettre au Pari mutuel urbain gabonais. Et pour cause, les différents jeux tendent à donner raison au leader dudit secteur avec le Jackpot sans cesse attractif. Lequel consiste à trouver les six premiers chevaux dans l’ordre d’arrivée. Il est adossé au Quinté+ local du lundi au samedi et le dimanche au Quinté+ en masse internationale.

Fidèle à ses tirelires du dimanche fixées à plusieurs millions FCFA, 1 parieur va tenter sa chance. Requérant l’anonymat, le gagnant a été enregistré à Libreville dans un kiosque du quartier Alibandeng. La remise des chèques s’est déroulée au cours d’une cérémonie solennelle et conviviale au sein des locaux de l’agence centrale du PMUG sise au centre-ville ce vendredi 6 mai 2022, et ce, en présence des membres de la Direction générale.



Ainsi, les heureux vainqueurs ont pu recevoir leurs chèques des mains du directeur marketing et communication de la société, Wilfried Engone. Lequel en a profité pour inciter les parieurs sceptiques à continuer de tenter leur chance. Sachant qu’il n’est jamais trop tard, les parieurs aspirant à changer de vie sont invités à se rendre tous les jours dans les kiosques, agences et partenaires PMUG et sur WWW.Pmugabon.net dès 8h.