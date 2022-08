PMUG: un parieur empoche plus de 33 millions FCFA à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 22 juillet 2022, le leader des paris hippiques, le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a fait un heureux gagnant grâce au Loto Superjack. En effet, un parieur de Libreville a remporté le gros lot et a réceptionné son chèque d’un montant de 33 396 000 FCFA.

Le Pari mutuel urbain gabonais vient une nouvelle fois de changer la vie d’un fidèle parieur. En effet, un homme, parieur hippique répertorié dans la province de l’Estuaire a décroché la bagatelle somme de 33 396 000 FCFA. Cette énorme cagnotte a été remportée à la suite de sa participation à la course du Loto Superjack.

La remise des chèques s’est déroulée au cours d’une cérémonie solennelle et conviviale le jeudi 28 juillet 2022 à Libreville au sein de l’agence du PMUG et ce, en présence des membres de la Direction générale. Ainsi, les heureux vainqueurs ont pu recevoir leurs chèques des mains du directeur commercial du PMUG Lionel Micheau. Ce dernier en a profité pour inciter les autres parieurs à continuer de tenter leur chance.

Lancé au mois d’Août 2019, le Loto Superjack est un jeu de tirage à boule qui ne cesse depuis son lancement de faire des millionnaires et ce en misant 300 FCFA. Par ailleurs, un deuxième parieur a empoché 10 millions FCFA au Quinte+ le mercredi 27 Juillet 2022 à Ntoum. Rendez-vous est pris tous les jours dans tous les points de vente, kiosques, agences et partenaires PMUG et sur www.Pmugabon.net dès 8h.