PMUG : un parieur empoche 11 millions de FCFA au jackpot

Décidément le début de cette période estivale ne cesse de faire des chanceux au Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG). En effet, le mardi 6 juin 2023, un parieur a empoché la coquette somme de 11 000 000 FCFA à l’issue du jackpot et validé au kiosque situé au Cedoc de Libreville.

En ce début de période de vacance les gagnants ne cessent de se succéder à la caisse du Pari Mutuel Urbain Gabonais. Homme comme femme à l’interieur du pays et dans le Grand Libreville. Pour preuve, le mardi 6 juin 2023, un parieur a changé sa vie avec une mise de 200 FCFA effectué au kiosque PMUG situé au Cedoc de Libreville.

En effet, le joueur a remporté la belle somme de 11 000 000 FCFA. À l’issue du Quinté+ local. C’est les yeux pleins d’étoiles que l’heureux gagnant a reçu son chèque dans les locaux de l’agence central du PMUG sis au centre-ville le mercredi 7 juin 2023. Le bonheur et la joie se lisaient sur le visage du nouveau multimillionnaire.

Un montant décroché avec 6 chevaux dans l’ordre d’arrivée. Pour le PMUG, c’est une satisfaction totale de compter de plus en plus de gagnant depuis le début de l’année 2023. Des faits qui justifient sa place de leader. Il est important de préciser que le Jackpot est adossé au Quinté+ local du lundi au samedi et le dimanche au Quinté+ en Masse commune internationale.

Rappelons que le Jackpot se joue en kiosque, en agence et chez les partenaires PMUG ou sur le site www.pmug.ga du lundi au dimanche à partir de 8 heures. Pour plus d’informations, contactez le service client du Pari Mutuel Urbain Gabonais au 061 00 49 57 ou encore sur la page Facebook du PMUG.