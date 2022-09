PMUG: plus de 2 milliards à gagner ce dimanche 2 octobre 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué de presse que le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a annoncé la mise en jeu d’une super tirelire de plus de 2 milliards de FCFA ce dimanche 2 octobre 2022. Déterminé à toujours en faire plus, le leader du pari hippique dans notre pays offre à tous ses parieurs la possibilité de devenir milliardaire à l’occasion de « Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe » édition 2022.

Le dimanche 2 octobre 2022 marquera une nouvelle ère pour les parieurs du sport hippique. Et pour cause, le PMUG offre une cagnotte exceptionnelle de plus de 2 milliards de FCFA à gagner sur toute l’étendue du territoire. Le gain sera mis en jeu lors du « Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe » édition 2022, un événement qui a lieu chaque premier dimanche du mois d’octobre et ce, pour le grand bonheur des parieurs.

Il faut dire que depuis le lancement de la Masse Commune Internationale au Gabon, les super Tirelires ne cessent de faire des heureux gagnants. En effet depuis janvier 2018, c’est plus d’une trentaine de gagnants à plus de 40 millions qui ont déjà été enregistrés. Des paris qui sont le fruit de la collaboration entre le PMUG et le PMU Partenaire et qui regroupe plus de 34 pays partenaires dont le Sénégal, Madagascar, Le Cameroun, le Tchad et le Gabon pour ne citer que ceux-là, garantissant des gains plus élevés et plus attractifs.

Ainsi avec cette méga cagnotte, le PMUG offre au plus grand nombre de personnes la possibilité d’être milliardaire en jouant les bonnes combinaisons de chiffres. Pour y participer, il suffit de sélectionner 5 numéros de votre choix pour un ticket minimum à 500 FCFA. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 2 octobre 2022 dans tous les kiosques, agences et partenaires PMUG et sur www.pmugabon.net dès 8 heures. Pour plus d’informations, contactez le service client du pmug au 061.00.44.42 ou 061.00.49.57 et sur la page Facebook du PMUG.