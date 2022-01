PMUG: ouverture d’une nouvelle agence BET 241 aux Charbonnages

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 21 janvier 2022 le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG), a procédé à l’inauguration de sa nouvelle agence BET 241 par l’entremise de son directeur commercial Lionel Micheau. Ce joyau architectural situé au quartier Charbonnages dans le premier arrondissement de la commune de Libreville vient matérialiser la volonté de cet opérateur économique d’offrir les meilleurs services à sa clientèle et ce, à proximité.

C’est dans le cadre de sa politique de déploiement intensif de son offre de services auprès de sa clientèle que le PMUG a procédé le vendredi 21 janvier 2022 à l’inauguration d’une nouvelle agence commerciale BET 241 installée au quartier Charbonnages. Une agence qui a vu le jour grâce à une collaboration entre le Casino et le Fortune. La première du genre dans ladite zone et ce pour le plus grand bonheur des parieurs.

Cette nouvelle agence commerciale vient confirmer la volonté du Pmug de servir sa clientèle friande de paris sportifs dans les meilleures conditions d’accueil. Pour rappel, depuis le lancement de ce concept novateur, le leader des paris hippiques au Gabon, n’a pas cessé de se réinventer avec des offres concurrentielles. Les clients pourront ainsi vivre les différents événements sportifs en direct dans un cadre sécurisé et agréable. Tout en retrouvant différents jeux tels que les hippiques, le foot, le virtuel, les lotos, le casino et les machines à sous.



« La nouvelle agence permettra aux clients de plus en plus exigeants de bénéficier de leurs services en temps, en qualité et ce, plus proche d’eux. Il convient de préciser que cet espace de divertissement est conçu de manière ergonomique afin de faciliter la dématérialisation de certains services », a laissé entendre le directeur commercial Lionel Micheau. Ainsi les parieurs n’auront plus besoin de se déplacer vers l’agence centrale du Centre-ville pour profiter des différents produits PMUG, BET 241, Casino et Fortune. Pour rappel, la salle ouvrira tous les jours de 8h à 19h.