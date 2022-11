PMUG: lancement d’un nouveau site de pari en ligne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de l’amélioration de ses services et dans l’optique de satisfaire ses fidèles parieurs, le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a procédé ce jeudi 10 novembre au lancement de son nouveau site web disponible à l’adresse www. pmug.ga avec la possibilité de parier sur un seul site à l’hippisme, au sport, au casino, aux jeux virtuels et à la loterie.

C’est au cours d’une conférence de presse qui s’est déroulée récemment que le leader du secteur des jeux de hasard a annoncé la mise en service d’un nouveau site web dédié au pari. Un service qui permettra désormais à l’ensemble des parieurs d’avoir accès aux services du PMUG 24/24 et 7/7.

Accessible à travers l’adresse www. pmug.ga ce nouveau site propose une expérience unique de pari en ligne simple, épurée, adaptée au téléphone mobile et ordinateur. L’une des principales innovations est sans aucun doute la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits instantanés avec les solutions de paiement mobile locales tels que Airtel Money et Moov money.

Par ailleurs, le PMUG met également à la disposition de ses parieurs des paiements instantanés ainsi que de nombreux bonus pour accroître leurs gains à l’exemple du Bonus de bienvenu, Bonus survivor, Bonus multiple, Bonus cash out, le programme de fidélité et le Bonus de parrainage. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www. pmug.ga.