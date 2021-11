PMUG: deux parieurs se partagent plus de 44 millions Fcfa à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 17 novembre 2021, le leader des paris hippiques, le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a fait des heureux gagnants grâce au Loto Superjack. En effet, les deux gagnants de Libreville ont réceptionné leurs chèques en se partageant la coquette somme de 44 503 500 de FCFA.

Le Pari mutuel urbain gabonais vient une nouvelle fois de changer la vie de ses fidèles parieurs. En effet, deux hommes, parieurs hippiques répertoriés dans la province de l’Estuaire ont décroché la bagatelle somme de 44 503 500 de FCFA. Cette énorme cagnotte a été remportée à la suite de leur participation à la course du Loto Superjack.

En effet, avec un jeu de 300 FCFA validé au kiosque PMUG situé au quartier Lalala à gauche, ce parieur empoche à lui seul la coquette somme de 23 150 000 FCFA grâce au Loto Superjack. Le second gagnant quant à lui, a trouvé son bonheur aux courses de chevaux de la Masse Commune Internationale. Ce dernier empoche ainsi 21 353 000 FCFA en ayant seulement misé 500.

La remise des chèques s’est déroulée au cours d’une cérémonie solennelle et conviviale ce mercredi 17 novembre 2021 à Libreville au sein de l’agence du PMUG et ce, en présence des membres de la Direction générale. Ainsi, les heureux vainqueurs ont pu recevoir leurs chèques des mains des responsables de la société de paris hippiques. Ces derniers en ont profité pour inciter les autres parieurs à continuer de tenter leur chance.

Pour rappel, la Masse Commune Internationale est le fruit d’une collaboration entre le PMUG et le PMU Partenaire, elle regroupe plus de 32 pays dont le Gabon et garantit des gains plus élevés et plus attractifs. Chaque weekend, le PMUG propose des tirelires de 325 à 650 Millions de FCFA et à l’occasion des grands prix hippiques plus de 1 Milliard de FCFA en Masse Commune Internationale. Rendez-vous est pris tous les jours dans tous les points de vente, kiosques, agences et partenaires PMUG et sur www.Pmugabon.net dès 8h.