PMUG: deux nouveaux vainqueurs se partagent plus de 41 millions Fcfa à Libreville

Leader des paris hippiques, le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a procédé ce lundi 19 juillet 2021 à la remise de lots à deux de ses heureux gagnants de Libreville. Ces derniers ont reçu plus de 41 millions de Fcfa des mains du directeur commercial de ladite société, Lionel Micheau, pour avoir joué à la Masse commune internationale.

Le Pari mutuel urbain gabonais vient une nouvelle fois de changer la vie de ses clients. En effet, deux parieurs hippiques répertoriés dans la province de l’Estuaire ont décroché la bagatelle somme de 41 623 800 de FCFA. L’énorme cagnotte remportée à la suite de leur participation à la masse commune internationale est issue de la course du dimanche 11 juillet 2021, en masse locale.

La remise des chèques s’est déroulée au cours d’une cérémonie solennelle et conviviale ce lundi 19 juillet à Libreville au sein de l’agence du PMUG et ce, en présence des membres de la Direction générale. Ainsi, les heureux vainqueurs ont pu recevoir leurs chèques des mains du directeur commercial de la société, Lionel Micheau. Ce dernier en a profité pour inciter les parieurs à continuer à tenter leur chance. « Au PMUG, tout le monde peut gagner » a-t-il déclaré

Pour rappel, la Masse Commune est issue du partenariat avec PMU France, qui rassemble les enjeux de plus de 30 pays, permettant ainsi d’avoir des cagnottes allant de 325 millions à plus de 3 milliards de FCFA. Un moment de joie durant lequel parieurs et caissiers ont pu ôter leurs vestes afin de célébrer leur brillante collaboration qui n’a de cesse de faire des heureux. Le rendez-vous est donné pour les prochaines échéances.