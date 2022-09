PMUG: 62 millions FCFA et plus de 9 millions FCFA remportés au Jackpot et à l’Africa millions

Ecouter cet article Ecouter cet article

La joie était à son comble au siège social du Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) le mardi 13 septembre 2022 lors de la remise de chèque des mains de Lionnel Micheau, le Directeur commercial de ladite société. Le premier vainqueur a empoché 62 millions FCFA en misant 200 FCFA tandis que le second a été tiré au sort à l’Africa millions hier après une mise de seulement 300 FCFA.

Le Pari mutuel urbain gabonais a procédé ce mardi 13 septembre dernier à la remise des chèques aux deux vainqueurs du Jackpot et de l’Africa millions. Le premier gagnant a la particularité d’être le seul vainqueur sur toute l’étendue du territoire. Il empoche le Jackpot de 62 Millions de FCFA du Mercredi 07 Septembre 2022 après une mise de seulement de 200 FCFA, prix du ticket.

Joint par les équipes du PMUG, le nouveau millionnaire a reçu son chèque hier des mains du Directeur commercial Lionnel Micheau. Celui qui a réussi la prouesse d’être le plus gros gagnant du mois tous produits confondus n’a pas manqué de témoigner de sa reconnaissance envers le leader de pari sportif au Gabon.

Notons que le Jackpot est au prix unique de 200 Fcfa. Il s’agit d’un produit adossé au Quinté+ local du lundi au samedi et le dimanche au Quinté+ en Masse Commune Internationale, qui consiste à trouver les 6 premiers chevaux dans l’ordre d’arrivée. Quant au deuxième gagnant, il s’agit d’un participant de l’Africa millions qui est la Africa Millions est la première loterie panafricaine avec 9 pays.

Il s’agit du Tchad, du Gabon, du Mozambique, du Cameroun, du Madagascar, du Nigéria, du Mali, de la Zambie et de la Guinée Conakry. Pour le compte de notre pays, le gagnant a obtenu sa part de bonheur à l’issue du tirage Africa millions du Samedi 10 Septembre dernier. Sur la cagnotte de 160 millons FCFA, seuls 2 gagnants ont été enregistrés au Gabon.

Et ce, après avoir validé leurs jeux à Libreville. Il va sans dire que les deux heureux gagnants entrevoient une nouvelle vie avec des projets aussi grands que leur confiance placée en ces tickets de 200 et 300 FCFA qui viennent changer le cours de leurs vies. Les personnes sont dès lors invitées à tenter leurs chances car ne dit-on pas que « qui ne tente rien, n'a rien ». Il suffit de trouver 5 numéros sur 50 tirés aléatoirement

aléatoirement