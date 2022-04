PMUG: 6 parieurs gagnent plus de 73 millions FCFA au Quinté+

Ecouter cet article Ecouter cet article

De nouveaux gagnants ont été enregistrés à Libreville. En effet, grâce au Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) la vie de 6 compatriotes a littéralement changé en un laps de temps le dimanche 10 avril 2022. Profitant de l’impressionnante cagnotte de 650 millions Quinté+ en Masse Commune Internationale, ces derniers ont tenté leur chance pour finalement empocher plus de 11 millions FCFA chacun.

Les sceptiques pourraient être tentés de se mettre au Pari mutuel urbain gabonais. Et pour cause, les weekends tendent à donner raison au leader dudit secteur avec une Masse commune internationale sans cesse attractive issue de la collaboration entre le PMUG et le PMU Partenaire qui regroupe plus de 32 pays partenaires dont le Gabon.

Fidèle à ses tirelires du dimanche fixées à plus de 650 millions pour le dimanche 10 avril 2022, 6 parieurs vont tenter leur chance. Requérant l’anonymat, 3 parieurs gagnants ont été enregistrés à Libreville, un à Moanda, un autre à Oyem et le dernier à Port-Gentil. La remise des chèques s’est déroulée au cours d’une cérémonie solennelle et conviviale au sein des différentes agences locales du PMUG et ce, en présence des membres de la Direction générale.



Ainsi, les heureux vainqueurs ont pu recevoir leur chèque des mains du directeur commercial de la société, Lionel Micheau pour ceux de Libreville et par des membres de l’administration provinciale dans les autres agences. Lesquels en ont profité pour inciter les parieurs sceptiques à continuer de tenter leur chance. Pour information, tous les dimanches, des tirelires de près de 325 Millions, 650 Millions, 1,3 Milliard et plus de 2 Milliards sont à gagner au PMUG. Sachant qu’il n’est jamais trop tard, les parieurs aspirant à changer de vie sont invités à se rendre tous les jours dans les kiosques, agences et partenaires PMUG et sur WWW.Pmugabon.net dès 8h.