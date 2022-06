PMUG: 5 parieurs empochent plus de 71 millions FCFA à mi-parcours de la campagne «Juin en folie»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) vient une fois de plus de faire des heureux gagnants. En effet, grâce au leader des paris hippiques, la vie de 5 compatriotes de la capitale du Gabon mais aussi de l’intérieur du pays a littéralement changé en un laps de temps. Ces derniers ont décroché le gros lot lors des cagnottes de la campagne « Juin en folie » lancée en début de mois.

Déterminé à toujours en faire plus, le leader du pari hippique dans notre pays a lancé sa campagne « juin en folie ». Une initiative qui offre à tous les parieurs la possibilité de devenir millionnaire avec les différentes cagnottes mises à disposition les mardis, vendredis et dimanches. Une démarche qui semble porter ses fruits vu qu’à mi-parcours, plusieurs compatriotes ont pu devenir millionnaires.

Ils sont au total 5 à avoir tiré leur épingle de jeu. « Dimanche en Masse commune un parieur a empoché plus de 9 millions FCFA, mardi dernier 20 Millions de Fcfa était en jeu au Quinté+ Locale et 42 Millions au jackpot, deux parieurs ont empoché chacun 10 Millions FCFA au Quinté+ local et 2 autres se partagent le Jackpot, chacun empoche 21 millions de Fcfa » a annoncé le leader des paris hippiques par le biais d’un communiqué.

Le directeur commercial du PMUG, Lionel Micheau, s’est félicité de ces victoires. « La satisfaction est totale de savoir qu’au soir du 15 juin, à mi parcours de cette promo juin en folie c’est plus de 71 Millions de Fcfa qui ont été redistribués cela marque l’intérêt de la clientèle pour cette campagne promo, ainsi que la bonne culture hippique des parieurs du Gabon qui arrivent toujours à tiré leurs épingles du jeu » a-t-il déclaré. De quoi motiver les plus sceptiques.

Par ailleurs, la campagne « Juin en folie » se poursuit et ce, jusqu’à la fin de ce mois. Les parieurs sont invités à profiter de cette initiative qui offre la possibilité chaque semaine de gagner beaucoup d’argent en ce début de vacances qui rime avec voyage, construction, célébration de mariage pour ne citer que ceux-là. Rendez-vous est pris avec les Gabonais tous les jours et encore plus au mois de Juin dans les kiosques, agences et partenaires PMUG et sur www.pmugabon.net dès 8h.

