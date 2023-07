PMUG : 2 parieurs se partagent plus de 45 millions en masse commune internationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a encore fait des heureux parmi ses fidèles clients. Pour preuve, le dimanche 16 juillet 2023, deux parieurs résidant dans le Grand Libreville se sont partagés la coquette somme de 45 838 600 FCFA en masse commune internationale.

Tout compte fait, cette période estivale ne fait que des chanceux au Pari Mutuel Urbain Gabonais. En effet, plusieurs joueurs ne cessent de se succéder à la caisse. Dernier fait en date, le 16 juillet 2023, 2 parieurs ont vu leur vie basculer grâce à une mise en masse commune internationale. Il est clair qu’après l’encaissement de leur chèque auprès du leader des jeux hippiques, il y aura du changement.

Du rêve à la réalité

En effet, ces gagnants se sont partagés la coquette somme de 45 838 600 FCFA. Un rêve devenu réalité. La remise de chèque a eu lieu ce jeudi 20 juillet 2023, à l’agence PMUG de Libreville, des mains du directeur Marketing et communication Wilfried Engone. Le bonheur et la joie pouvaient se lire sur les visages de ces deux nouveaux millionnaires, qui n’ont pas manqué de remercier le PMUG qui donne la possibilité à ses clients de changer de vie.

Interrogés sur leurs ambitions, l’un des gagnants a exprimé sa volonté de se construire une maison, partir en voyage avec sa famille et s’offrir une nouvelle voiture. C’était assurément une journée dominicale historique. Au terme de la cérémonie de la remise de chèques, les parieurs ont exhorté toutes les personnes encore sceptiques à ne pas hésiter à jouer afin que leurs aspirations voient le jour.

Près d’une cinquantaine de gagnants depuis 2018

Rappelons que depuis le lancement de la masse commune internationale en janvier 2018 au Gabon, c’est près d’une cinquantaine de gagnants à plus de 20 Millions qui ont déjà été enregistrés. La Masse Commune Internationale est le fruit de la collaboration entre le PMUG et le PMU Partenaire. Elle regroupe plus de 33 pays partenaires dont le Gabon et garantit des rapports plus élevés et plus attractifs.