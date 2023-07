PMUG : 2 gagnants empochent plus de 11 millions à Africa millions la loterie panafricaine

Ecouter cet article Ecouter cet article

La joie était à son comble au siège social du Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) le jeudi 27 juillet 2023 lors de la remise de chèque des mains des responsables de ladite société. En effet, deux parieurs gabonais ont empoché chacun la somme de 11.846.600 FCFA lors du dernier tirage au sort d’Africa millions.

Le Pari mutuel urbain gabonais a procédé ce jeudi 27 juillet 2023 à la remise des chèques aux deux vainqueurs du Jackpot et de l’Africa millions. Le premier gagnant réside à Libreville et a validé son jeu en point de vente et le second est un parieur résidant à Oyem ayant validé son jeu en ligne sur www.pmug.ga. Ce dernier a été récompensé dans la ville du septentrion ce jeudi 27 juillet 2023 à l’agence PMUG d’Oyem.

De nouveaux millionnaires

Il y a eu 6 gagnants de 4 numéros en tout dont 3 gagnants au Mali et 2 au Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) à Libreville et Oyem. Dans l’optique de satisfaire sa clientèle et d’offrir plus de possibilités de gain, AFRICAMILLIONS a décidé de récompenser les gagnants au second rang au cas où il n’y aurait pas de gagnant dans l’ordre, c’est-à-dire, ceux qui auront 4 numéros gagnants sur cinq de se partager la somme de 70 Millions de Fcfa.

Les nouveaux millionnaires n’ont pas caché leur joie. « Je suis très content d’avoir cette somme », a dit l’un des gagnants. Plusieurs parieurs disent avoir entendu parler d’AFRICAMILLIONS lors des différentes promotions du produit par le PMUG, beaucoup disent être habitués du jeu et sont heureux d’avoir obtenu gain de cause en cette période de vacances ou les dépenses sont importantes dans les ménages. « Je ne m’attendais pas à ça. Je pensais que c’était quelque chose d’impossible surtout que les gens me décourageaient, mais grâce au PMUG le rêve est devenu réalité », ont-ils commenté. Leurs rêves, fructifier leur argent et inviter plus de personnes vivants au Gabon à tenter leur chance.

Africa Millions, loterie panafricaine

Pour information, Africa Millions est une loterie panafricaine qui regroupe 9 pays africains, à savoir le Tchad, le Gabon, le Mozambique, le Cameroun, Madagascar, le Nigéria, le Mali, la Zambie et la Guinée. Il consiste à trouver 5 numéros sur 50 tirés aléatoirement par une machine avec une cagnotte de départ de 50 Millions qui augmente chaque fois qu’il n’y pas de gagnant au premier rang. Au Gabon, le Loto Africa Millions est commercialisé dans le réseau PMUG et Bet 241 au prix de 300 FCfa pour un jeu. Les jours de tirage sont le lundi, mercredi et samedi.