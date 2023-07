PMUG : 1 parieur de Ndjolé décroche plus de 19 millions au Quarté+

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le leader des paris hippiques, le Paris mutuel gabonais (PMUG) vient de faire un nouvel heureux. En effet, le mercredi 12 juillet 2023, un parieur a remporté la coquette somme de 19 millions de FCFA, faisant désormais de lui un millionnaire.

L’heureux élu est un parieur affuté et un grand habitué de la caisse du PMUG. En effet, il y est déjà passé pour retirer de fortes sommes. Mais cette fois, après avoir effectué sa mise au kiosque du marché de Ndjolé, il a remporté l’ordre du Quarté +.

Un nouveau millionnaire

Cette période de vacances voit se succéder des gagnants à la caisse du PMUG. Cette fois, c’est un Migovéen qui remporte tout seul la cagnotte du Quarté+. Le nouveau millionnaire a obtenu exactement 19.261.300 francs CFA à ce jeu.

C’est débordant de joie que le gagnant a récupéré son gain. Il en a profité pour lancer un appel à toutes les personnes qui jusqu’ici n’ont pas osé tenter leur chance en croyant que c’est un jeu fait uniquement pour les experts parieurs. « Avec le PMUG, tout le monde peut trouver son bonheur et voir sa vie changer radicalement » s’est-il exclamé.

Un changement de vie grâce au PMUG

Remporter un tel montant ouvre les portes à de nombreuses possibilités. En effet, avec son gain, l’heureux gagnant peut désormais réaliser ses projets. Il lui est possible de voyager, d’investir dans un business ou d’acheter un terrain. Toutes ces choses deviennent réalisables grâce au Paris mutuel urbain gabonais.

Rappelons que le Quarté+ est un jeu qui consiste à trouver les 4 premiers chevaux de la course dans l’ordre. Il se joue en kiosque, en agence et chez les partenaires PMUG ou sur le site www.pmug.ga du lundi au dimanche. Pour plus d’informations, contactez le service client du Pari Mutuel Urbain Gabonais au 061 00 49 57 ou encore sur la page Facebook du PMUG.

Iris OBANGA