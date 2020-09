Plus de 220 000 Gabonais dans l’extrême pauvreté, selon la Banque mondiale

Malgré l’abondance de ses ressources naturelles, son emplacement stratégique dans la sous région, son taux d’urbanisation élevé et sa population jeune, capable de catalyser de nombreuses opportunités, le Gabon a l’un des taux de pauvreté les plus élevés du continent. Comme le révèle un récent rapport de la Banque mondiale, le pays compte à ce jour pas moins de 800000 pauvres dont près de 220000 dans l’extrême pauvreté.

Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’une part, et cinquième producteur de pétrole africain de l’autre, le Gabon malgré une forte croissance économique enregistrée au cours de la décennie passée grâce à une production de pétrole et de manganèse en forte hausse, peine pourtant à assurer une redistribution optimale de ses richesses.

Ainsi, en dépit des dépenses budgétaires évaluées à plus de 20000 milliards de FCFA au cours de la dernière décennie, le taux de pauvreté demeure plus élevé qu’en 2005. Résultat, le Gabon compte aujourd’hui plus de 800000 personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté établi selon la méthode du coût des besoins essentiels et fixé à 840 400 FCFA par habitant par an, soit environ 5,70 USD par jour (3135 FCFA).

Incapables de mettre en place « les fondements institutionnels et infrastructurels nécessaires pour garantir un développement inclusif et une amélioration globale des conditions de vie des populations » comme le révèle ce rapport de la BM, et de mettre ses différents « plans stratégiques », les différents gouvernements gabonais accentuent donc depuis plus de dix ans, les pressions sociales.

Une situation qui se traduit aujourd’hui, par la présence dans le paysage gabonais de près de 220000 personnes vivant dans une extrême pauvreté, soit 10% de la population n’ayant pas les moyens d’acquérir les denrées alimentaires de base pour couvrir leurs besoins nutritionnels minimaux de 2 100 kilocalories (kcal) par personne et par jour.