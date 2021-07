Plaidoyer pour une renaissance post-Covid-19 dans la Bayi Brikolo

Ecouter cet article Ecouter cet article

La mort et la désolation causées par le virus de Corona à travers le monde ont pulvérisé les certitudes et mis en lumière la fragilité de l’existence humaine.Face à ce mal d’une ampleur inédite, les grandes économies ont été profondément ébranlées et rivalisent aujourd’hui tant bien que mal d’approches de riposte.Néanmoins, entre les impérieuses mesures sanitaires et l’urgence d’une relance économique, les gouvernements doivent faire face à un dilemme cornélien qui freine l’adoption des réponses efficaces. En effet, près de deux ans après l’apparition du virus dans la cité industrielle de Wuhan en Chine, le monde est toujours à l’agonie et l’économie internationale plus que jamais malade.

Au Gabon, les stigmates de la pandémie sur le tissu socio-économique demeurent fraîches et douloureuses: restriction des libertés individuelles du fait du nécessaire état d’urgence sanitaire, recul de l’activité économique, appui gouvernemental aux entreprises et ménages fragilisés entraînant une augmentation de la dette et des déficits publics, hausse du chômage dans le secteur des services, exaspération populaire etc. Ce tableau froid autorise un retour aux équilibres d’hier.

Parce que Bayi Brikolo est un démembrement du Gabon, notre communauté (et notamment sa Jeunesse) ne saurait être spectatrice des événements de son temps. Elle gagnerait donc à tirer avec lucidité et projection les enseignements de cette crise sanitaire sur les plans politique, économique, social et culturel, afin de SE RENOUVELER dans un monde de plus en plus fluctuant:

– Se renouveler par l’Audace d’explorer les alternatives de développement comme l’entreprenariat, seul secteur d’activité véritablement autonomisant.

– Se renouveler par la Démarcation du tout politique, qui affecte souvent notre faculté à exceller ailleurs et fragilise l’unité départementale

– Se renouveler par la Promotion des/ou l’Adhésion aux projets intégrateurs à forte incidence sociale.

– Se renouveler par la Paix du cœur et l’Abandon de la contestation systématique sur fond de politique politicienne, de mauvaise foi ou d’aigreur.

– Se renouveler par la tolérance et le Respect de l’Autre.

– Se renouveler par la Crainte de Dieu et la Valorisation de nos spécificités culturelles

– Se renouveler par l’examen de conscience face à notre Responsabilité individuelle ou collective dans le retard du Département.

– Se renouveler par l’Exaltation de l’Amour et de la Vérité, conditions essentielles au développement local voulu.

Dechanel AYEBE-MA-LEBAYI

Analyste politique, Spécialiste des Relations Internationales