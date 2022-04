Placements sexuels: quid de la responsabilité des parents? 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon, le phénomène de placement sexuel secoue à nouveau la toile depuis quelques jours. Cette nouvelle forme de proxénétisme semble finalement difficile à maîtriser du fait notamment de l’expansion du numérique et des réseaux sociaux. Entre autres motifs, la société est pointée du doigt, la responsabilité parentale n’est pas non plus en reste.

Encore un nouveau scandale de placement sexuel à Libreville. Ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain, notamment dans les principales villes du pays, est un vrai problème de société. Il touche différentes couches sociales (riches ou pauvres) et plus particulièrement les jeunes filles et les exposent à de gros risques de santé.

Gagnés par la cupidité, l’avidité, ces jeunes s’adonnent à cette prostitution sous le regard parfois silencieux, voire approbateur de leurs proches. Sinon, comment comprendre que des jeunes femmes en âge d’aller à l’école et qui ne travaillent pas arrivent en viennent à se procurer des objets et biens de valeur? Certains, en l’occurrence les jeunes filles, se donnent la lourde charge de mettre leurs proches à l’abri du besoin sans que cela n’interpelle personne.



Au Gabon, la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants est connue pour être devenue légère. On observe une démission des parents dans leur principal rôle qui consiste à protéger leurs enfants dans leur sécurité, moralité et santé, ainsi qu’à assurer leur éducation et permettre leur développement dans la société.