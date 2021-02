Pizolub: 130 employés placés en congés techniques

L’annonce est passée sous silence pourtant ses effets pourraient être désastreux pour plusieurs familles. Et pour cause, le nouveau Directeur général de Pizolub Jean Marie Nkombe Wora aurait décidé de mettre en congés techniques 130 des 153 employés de la société dont il assure la gestion. Ainsi, seuls 23 individus ont été jugés essentiels.

La situation à Pizolub ne semble pas aller dans le sens de l’amélioration. C’est un euphémisme de le dire tant les récentes décisions prises par Jean Marie Nkombe Wora laissent entrevoir le pire pour les employés. En effet, dans une note de service, la Direction générale de cette entité a établi la liste de 23 agents intégrés dans une catégorie appelée « Personnel essentiel ».

Par conséquent, les 130 autres employés auraient tout simplement été placés en « congés ». Une décision aussi surprenante que lourde de conséquences pour les employés qui avaient cru en novembre dernier quand le duo Jean Marie Nkombe Wora et Michaël Robert Aworet Azizet avait succédé à Guy Christian Mavioga, très décrié.



Mais comme nous le rappelle un célèbre adage africain « on sait qui on perd mais on ne sait pas qui on gagne». Le comble de cette décision réside dans le fait que les agents mis en congés techniques le sont pour « une durée indéterminée ». Quand on sait qu’il est légalement recommandé que cette mesure soit délimitée à 3 mois minimum et ce, renouvelable. Ce sont donc près de 1300 individus qui vont devoir cravacher pour se nourrir si on se fie au fait qu’un salaire peut nourrir 10 personnes.