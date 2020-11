Pierre Claver Maganga Moussavou: «Il n’y a pas plus radical dans l’opposition que moi»

C’est à la faveur d’une interview accordée au quotidien L’Union que le président du Parti social démocrate (PSD) Pierre Claver Maganga Moussavou a tenu à édifier l’opinion nationale sur son positionnement politique actuel. Occasion pour l’ancien Vice-président de la République de réaffirmer son appartenance à l’opposition dite « radicale ».

Très silencieux ces derniers moi, le président du PSD est revenu, au cours de cet entretien avec L’Union, sur sa place au sein du paysage politique gabonais. D’entrée de jeu, il s’est voulu rassurant sur les récentes turbulences qu’a connues son parti avec le départ d’un de ses militants, et non des moindres, son fils Biendi Maganga Moussavou.

A cet effet, il a salué l’engagement des militants de Guietsou qui, approchés pour adhérer au Parti démocratique gabonais (PDG), ont opposé une fin de non recevoir. « Je suis très fier d’eux. Et je tiens à saluer leur fidélité au PSD. Leur attitude prouve à suffisance qu’il y a encore, dans notre pays des hommes et des femmes qui font de la politique avec honneur et dignité », a relevé Pierre Claver Maganga Moussavou.

Interrogé par la suite sur son positionnement politique, surtout à la suite de son éviction de la vice-présidence de la République, le leader du PSD s’est voulu catégorique en affirmant son appartenance à l’opposition dite « radicale ». « Il n’y a pas plus radical dans l’opposition que Pierre Claver Maganga Moussavou, sauf que ma radicalité n’est teintée ni de haine ni d’esprit de revanche. Vous pouvez ne pas être d’accord avec quelqu’un au niveau des idées et ne pas lui vouer une haine viscérale. Le combat politique se situer et doit demeurer au niveau des idées », a-t-il martelé.