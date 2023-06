Photographie : exposition réussie pour Amazing Gabon à Paris

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ambassade du Gabon en France a servi de cadre pour le vernissage de l’exposition de Amazing Gabon du 23 au 25 juin 2023 à Paris. Une exposition qui vise à promouvoir la faune et la flore du pays mais également permettre au public de voir les prises de vue en temps réel.

Après avoir pris part à la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat au Maroc, Amazing Gabon poursuit ses expositions itinérantes afin de mieux vendre le pays à l’international. A cet effet, la direction générale a posé ses valises en France plus précisément à Paris ce week-end. C’est devant la première représentation du Gabon en France Liliane Massala que ce vernissage a eu lieu.

En effet, l’objectif était de valoriser la richesse de la biodiversité et l’extraordinaire beauté de la nature gabonaise. Et ce à un nouveau public. Ce patrimoine qui ne cesse d’éblouir le public étranger et autochtone. Répondant ainsi à l’appel de la diplomate. Le directeur général de Amazing Gabon Steed Rey à présenté le projet et entretenu les invités sur l’intérêt et les ambitions du concours national de photographie Amazing Gabon.

Le directeur général de Amazing Gabon Steed Rey montrant des photos aux invités © D.R.

Ce sont au total 50 magnifiques photographies qui ont constitué l’exposition. Un moment fort qui a émerveillé les visiteurs totalement plongés dans la richesse de la biodiversité du Gabon. Aussi, le livre Amazing Gabon a été présenté au public. Ledit ouvrage reprend les photographies ayant été retenues par le jury de la première édition du concours national de photographie.

Parmi les invités on compte, l’Ambassadeur de Madagascar, la représentante de l’UNESCO, Ségolène Royal mais aussi des personnalités gabonaises, à l’instar de la Ministre l’économie Nicole Jeanine Roboty. Pour rappel, après l’étape de Paris le vernissage se poursuit du 27 au 30 juin prochain Amazing posera ses photos à Monaco, avant de s’envoler pour Lisbonne.