Photographie : Amazing Gabon en exposition à Paris et à Monaco

Après avoir pris part à la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat au Maroc, Amazing Gabon poursuit ses expositions itinérantes afin de mieux vendre le pays à l’international. A cet effet, il sera en exposition à Paris du 24 au 25 juin prochain et à Monaco du 27 au 30 juin 2023.

C’est dans l’optique de s’ouvrir à un public plus large et de mettre en lumière le travail de plusieurs photographes que ces expositions ont lieu. Lesquelles visent à valoriser la biodiversité gabonaise à travers la vision des prises d’images de la faune et de la flore du pays. Mais également optimiser la valorisation de la destination Gabon à l’international.

En effet, la brochette des photographies mettant en exergue la faune et la flore du Gabon sera en exposition à Paris du samedi 24 au dimanche 25 juin 2023. L’ambassade du Gabon en France située à la rue 26 bis avenue Raphaël 75016 servira de cadre à cette présentation à partir de 10 heures. Occasion pour les compatriotes qui y vivent d’y découvrir les merveilles de l’écologie gabonaise.

Une vue de l’exposition itinérante à l’ancien hôtel Maisha © D.R.

Le voyage se poursuivra à Monaco du mardi 27 au vendredi 30 juin 2023 à l’Hôtel des ventes de Monte-Carlo également à partir de 10 heures. Il faut préciser qu’en dehors des photos, le livre Amazing Gabon sera également présenté au public. Présentant ainsi la richesse environnementale et la biodiversité via la faune et la flore.

Une réussite déjà saluée à l’international puisque le paysage gabonais a été exposé au monde du 17 au 21 octobre 2022 au siège des Nations-Unies à New-York mais aussi à Dubaï. S’agissant du livre Amazing Gabon, il a été présenté à la 28e édition du salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat au Maroc qui s’est tenue du 2 au 11 juin 2023.