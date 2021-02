Pfizer et IDA Foundation s’associent pour élargir l’accès aux traitements anticancéreux

Le mercredi 09 février 2021, la fondation IDA et le géant pharmaceutique américain Pfizer ont annoncé la signature d’un partenariat visant à fournir un accès équitable à des traitements anticancéreux de qualité dans près de 70 pays en développement dont le Gabon comme l’indique le site de IDA Foundation. Grâce à cet accord, des millions de patients supplémentaires auront désormais la possibilité d’accéder à des médicaments de chimiothérapie innovants pour plusieurs types de cancer.

IDA Foundation a annoncé le 09 février la signature d’un partenariat avec le géant pharmaceutique Pfizer visant à fournir un accès équitable à des traitements anticancéreux de qualité dans près de 70 pays en développement d’Amérique latine, d’Asie, de la région du Pacifique occidental et d’Afrique dont le Gabon. Les pays en développement supportent actuellement plus de 60% du fardeau mondial du cancer et représentent 70% des décès par cancer.

En offrant un accès durable au portefeuille d’oncologie de Pfizer, l’accord avec la Fondation IDA permet aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales (ONG) des pays en développement de travailler à l’amélioration de la qualité et de la quantité des traitements disponibles et d’augmenter les budgets pour les soins et le traitement du cancer.

IDA Foundation reconnaît que dans le monde d’aujourd’hui, les médicaments essentiels restent hors de portée de trop de gens. En proposant une large gamme de médicaments essentiels à un prix équitable, les prestataires de soins de santé ont accès à des produits de qualité à un prix équitable. « Nous pensons que cette collaboration avec Pfizer peut aider à combler une lacune et rendre les médicaments essentiels de qualité abordables et accessibles dans les pays où ils sont le plus nécessaires », a déclaré Wendy Eggen, PDG de la Fondation IDA.

Pour sa part, la vice-présidente, Partenariats pour la santé mondiale chez Pfizer Michelle Akande a souligné que « notre objectif est d’assurer aux patients atteints de cancer partout dans le monde un accès durable aux traitements de qualité dont ils ont besoin ».

Le partenariat avec la Fondation IDA s’appuie sur la collaboration de longue date de Pfizer avec l’American Cancer Society et la Clinton Health Access Initiative, qui a donné accès au portefeuille de traitements oncologiques de qualité de Pfizer dans 11 pays d’Afrique subsaharienne. Les pays qui accèdent aux produits par le biais des accords économisent en moyenne 56% sur le coût des médicaments.

Ce partenariat entre en vigueur immédiatement et la fourniture de médicaments dans le cadre de l’accord devrait commencer en février 2021. Il couvre 18 traitements essentiels du cancer et 30 formulations, y compris des options pour le traitement du cancer du sein, du col de l’utérus et de la prostate, qui comptent parmi les types de cancer les plus fréquents dans les pays en développement et sont souvent hautement traitables.

Andy Marvine Nze

Journaliste Stagiaire