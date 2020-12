Pétrole: production, exportation, prix moyen en forte baisse à fin septembre

Dans un contexte de forte atonie de la demande et d’imposition de quotas par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), les principaux indicateurs du secteur pétrolier gabonais affichent une baisse subséquente. Ainsi, comme le révèlent les données de la Direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale (Dgepf), production, exportation et prix moyen sont en forte baisse à fin septembre.

Située à 8,225 millions de tonnes à fin septembre 2019, la production nationale de pétrole brut a fléchi de 0,8% en glissement annuel. Ainsi, consécutivement à la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une baisse de la demande mondiale, la production nationale s’est située à 8,1 millions de tonnes métriques soit 59,55 millions de barils selon les données fournies par la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) par l’entremise de la Direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale (Dgepf).

En effet, en dépit des bonnes performances réalisées par Vaalco et BW Energy sur le champ Etame et des bonnes performances de Perenco notamment, la production pétrolière a donc observé un ralentissement de l’ordre de 125 000 tonnes. Une situation qui s’est également répercutée sur les exportations, qui ont également reculé de 6,9% à 7,4 millions de tonnes métriques sur les neuf premiers mois.

Par ailleurs, les prix du Brent ont également accusé un net repli puisque de 64,66 dollars en 2019, ils se sont situés à 40,82 dollars le baril en moyenne alors que le panier de brut gabonais s’établissait pour sa part à 39,22 dollars en moyenne sur neuf mois accusant une baisse de près de 40%. Toute chose ayant entraîné une baisse des recettes pétrolières de l’ordre de 24,7% à 401,7 milliards de FCFA à fin septembre.