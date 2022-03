Pétrole: Ghislain Boukoubi prend les rênes de Panaro Energy Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le mardi 22 mars 2022 que la compagnie pétrolière norvégienne Panoro Energy a annoncé la nomination de nouveaux directeurs nationaux au Gabon et en Guinée équatoriale. Ainsi, pour la filiale gabonaise c’est Ghislain Boukoubi qui prend les rênes de l’entreprise avec comme mission de booster un peu plus l’activité.

En effet, le Gabonais aura principalement pour mission d’optimiser les niveaux de production et la performance des actifs, le capital et les budgets opérationnels et la gestion de l’allocation des ressources pour répondre aux priorités de l’entreprise. Il devra également accentuer l’action de l’entreprise pétrolière dans le volet social.

Une nomination qui a d’ailleurs été saluée par le Président directeur général de Panoro, John Hamilton. « Je suis ravi d’accueillir Ghislain Boukoubi et Antonino Edjang Ondo chez Panoro, lesquels, aux côtés de Sofiane Gaied, veilleront à ce que Panoro ait une présence permanente de gestion locale dans chaque pays où nous avons des opérations de production. Il est essentiel pour le succès à long terme de Panoro que nous attirions et retenions des talents locaux de haut calibre, contribuant à garantir que nous disposions de la plate-forme dans le pays pour investir dans nos actifs », a-t-il indiqué.

A noter que Ghislain Boukoubi n’est pas un nouveau venu dans le secteur pétrolier et gazier. Titulaire d’un baccalauréat de l’Université de l’Oklahoma et d’une maîtrise de la Colorado School Of Mines, il a occupé des postes de direction dans la gestion des actifs non exploités, le commerce et les ventes de brut pour la Compagnie nationale des pétroles du Gabon et sur le plan international il a été impliqué dans de nombreuses acquisitions et projets de développement E&P pétroliers et gaziers aux Etats-Unis.