Pétrole: Assala Gabon double sa production sur Rabi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré un contexte économique difficile marqué par la crise sanitaire de covid-19, la compagnie pétrolière Assala Gabon a engrangé une belle performance ces derniers mois en matière de production. C’est le cas au champ de Rabi où l’entreprise a quasiment doublé sa production renouant avec les niveaux de production de 2010.

Si lors de la reprise des actifs de Shell et Total sur ce champ, la production était en déclin, les investissements opérés ces dernières années auront permis de rehausser ses performances. A cet effet, Assala Gabon a réalisé un travail d’exploration à la périphérie dudit champ qui est au cœur de l’un de ses six permis de production.

Ainsi, 12 puits ont été forés, dont certains comprennent des forages de drains horizontaux de plus de 500 mètres soit un investissement global estimé à un peu plus de 120 milliards de FCFA. Un résultat rendu possible grâce à la stratégie d’Assala qui consiste à investir dans des actifs en production matures afin d’en augmenter la production et d’en rallonger la durée de vie.

Découvert dans les années 80, le champ de Rabi qui fait partie de l’histoire pétrolière du Gabon connaît un nouveau souffle grâce aux investissements entrepris par Assala. La durée de son cycle de vie a été prolongée de plusieurs dizaines d’années grâce aux nouvelles réserves mises en évidence.