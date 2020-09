Persiano Stessy Ndinga dévoile son Guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d’eaux et forêts

« Éviter que les efforts consentis par la loi gabonaise en vue de garantir une durabilité des ressources forestières, ne se voient anéantis devant une juridiction de jugement », telle est l’ambition de Persiano Stessy Ndinga couchée entre les lignes de son tout premier ouvrage. Intitulé « Guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d’eaux et forêts », ce manuel a été dévoilé pour la première fois, au détour d’une cérémonie officielle de son lancement organisée ce jeudi 17 septembre 2020.

Malgré la volonté de l’Etat gabonais de s’arrimer aux objectifs du millénaire pour le développement durable et la protection des ressources naturelles, le pays fait encore et toujours face à de nombreuses entraves à la protection du patrimoine faunique et floristique. Fort de ce constat, Persiano Stessy Ndinga, Magistrat, est animé par le souci d’outiller les acteurs chargés de la répression des infractions en la matière, afin qu’ils comprennent davantage les enjeux y relatifs.

Son ouvrage, « Guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d’eaux et forêts », a pour but d’édifier les différents acteurs du domaine sur les rudiments nécessaires, pour une meilleure compréhension de la procédure pénale en matière d’Eaux et Forêts et une gestion équitable des litiges qui en découlent.

L’oeuvre est en effet composée de 7 parties essentielles. Il s’agit « De l’objet de la procédure pénale », « De l’enquête préliminaire et ses subtilités », « De la procédure extra judiciaire (la transaction)», « De la mise en mouvement de l’action publique », « Du jugement des voies de recours », « De l’exécution du jugement » et en annexe un « tableau récapitulatifs des infractions en matières d’eaux et forêts ».

Pour l’auteur, ce guide pourra permettre d’éviter que les efforts consentis se voient anéantis devant une juridiction de jugement parce qu’une mention obligatoire dans un procès verbal ou un point procédural important aurait été omis. Pour tout achat du livre, contactez le numéro suivant: 066 02 90 67.