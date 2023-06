Perenco : vers la formation de 2 500 collaborateurs sur la Barge Training Center

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieux de contribuer au renforcement des capacités de ses collaborateurs de l’Afrique centrale, Perenco Oil & Gas Gabon a lancé récemment l’idée novatrice d’une barge de formation mobile baptisée le « Barge Training Center Jean-Robert Ippet-Letembet » en hommage à l’un de ses anciens cadres dirigeants décédé en 2020. Une infrastructure qui permettra aux agents de suivre plus facilement des programmes d’apprentissage tout en restant près de leur lieu de travail.

En effet, la particularité de cette barge réside dans le fait que les installations pédagogiques et les formateurs sont transportés sur la barge, qui vient directement dans le pays pour dispenser la formation. Un véritable gain de temps et de moyen qui permet aux agents de bénéficier de ces formations sans qu’elles aient d’impact opérationnel sur les sites de l’entreprise.

Financée à plusieurs millions d’euros, cette barge est issue de la reconversion d’une ancienne unité de transport de cailloux. Mesurant 91 mètres de long pour 27 mètres de large, soit à peu près la taille d’un terrain de football, elle dispose d’un maximum d’espace sur le pont pour les apprenants et le matériel pédagogique. Elle est équipée de matériel récupéré sur des sites de Perenco, rénové et recyclé spécifiquement pour l’apprentissage, de matériel neuf comparable à ce que l’on trouve dans des grandes universités pétrolières internationales.

2 500 agents de Perenco formés au sein de la Barge Training Center

Il faut souligner que les formations sont assurées par une équipe de professionnels qualifiés, composée de collaborateurs expérimentés du Groupe ou d’experts mandatés pour leurs compétences spécifiques. La Barge Training Center Jean-Robert Ippet-Letembet propose donc des formations dans différents domaines liés aux sites pétroliers de Perenco, notamment la vie sur un chantier Perenco, l’hygiène, la sécurité, l’environnement (HSE), la maintenance, la production et les opérations sur puits.

Pour le Coordinateur du Barge Training Center, Benjamin Rambaud, la création de cette infrastructure est un atout majeur pour l’activité de Perenco Oil & Gas. « Nous essayons d’utiliser ce que chacun a appris dans tous les endroits où il a travaillé. C’est cet échange permanent de connaissances et d’expériences qui est vraiment important chez Perenco et qui rend ce projet si particulier. », a-t-il souligné. À noter que d’ici la fin de l’année 2023, ce seront plus de 2500 personnes qui devraient être formées avec la barge dont déjà plus de 800 personnes au Gabon et 650 en RDC.