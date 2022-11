Perenco Oil & Gas Gabon au cœur de la 8ème édition du Marathon 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les 19 et 20 novembre derniers s’est tenue la 8ème édition du Marathon du Gabon. Une compétition qui a réuni 17 805 coureurs amateurs et professionnels sur de nouveaux parcours certifiés par les instances internationales et qui a vu la participation très active de plusieurs acteurs de l’économie nationale à l’instar de la compagnie pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon qui a tenu à prendre une part active à cette course.

« Audacieux par nature ». C’est le leitmotiv arboré par l’ensemble des athlètes du leader du secteur pétrolier au Gabon lors de leur participation à cette 8ème édition du Marathon. En effet, après deux années de suspension pour cause de pandémie de covid19, cette compétition a fait son grand retour pour le plus grand bonheur des coureurs amateurs et professionnels.

Le Directeur Général de Perenco Oil & Gas Gabon, Adrien Broche, avec sa délégation de 130 employés ont tenu à marquer le coup par leur participation aux différentes courses lors de ce marathon. « Quand je vois l’engouement que vous avez mis pour préparer cet évènement, les entraînements, cela ne fait que me réconforter dans le choix que l’on a fait d’emmener autant de personnes pour participer à cette course », a-t-il indiqué.

C’est donc dans une ambiance bon enfant au sein de leur stand que la gente féminine de l’entreprise a pris part à la Gabonaise course de 5 km, réservée exclusivement aux femmes et dédiée à la lutte contre les cancers féminins avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO). Les hommes quant à eux ont pu concourir au 10 km, au semi-marathon et ou encore au marathon qui s’étendait sur 42,195 km.

Les employés ont salué l’initiative de la Direction Générale et gardent un agréable souvenir de leur participation à cette énième édition du Marathon du Gabon.