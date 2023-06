Pénurie de sucre : la mise au point de Setrag sur l’acheminement des marchandises 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’un entretien accordé à la presse locale, le jeudi 8 juin 2023, que la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag) a apporté des éclaircissements quant à son rôle dans l’acheminement de produits de première nécessité et particulièrement le sucre. Selon Ginette Lalet, Directrice commerciale, la filiale d’Eramet n’est liée qu’aux logisticiens et n’enregistre aucun stock non acheminé.

Échaudée sur la toile après la sortie du Directeur général de la Sucaf sur les raisons explicatives de la pénurie du sucre, la Société d’exploitation du transgabonais a tenu à tordre le cou à toutes les allégations la liant à cette rareté. Pour ce faire, sa Directrice commerciale a accepté de se prêter au jeu de questions-réponses avec la presse. Le but étant de lever toute équivoque.

L’acheminement des marchandises opérationnel

Interrogée sur le fonctionnement actuel des trains marchandises, Ginette Lalet a clairement indiqué qu’ils « circulent tous les jours d’Owendo-Franceville et vice versa depuis la reprise du trafic ferroviaire le 04 mai dernier ». Non sans manquer de préciser que ces trains « transportent les denrées alimentaires et autres produits de première nécessité ».

Par ailleurs, la Direction commerciale de la Setrag a tenu à rappeler que le bois, les véhicules, les conteneurs, les hydrocarbures, le minerai sont également compris. Et ce, grâce à une programmation hebdomadaire de circulation qui incombe au Centre de gestion des circulations à la direction du Trafic. Un service qui optimise l’acheminement des marchandises.

Setrag, un simple maillon de la chaîne logistique du client

Pointée du doigt à tort, la Société d’exploitation du transgabonais se veut une solution pour le transport des produits de première nécessité notamment ceux en provenance du sud-est du pays. À ce titre, l’entreprise citoyenne n’intervient que dans l’acheminement des produits depuis le lieu de production jusqu’au lieu de vente.

À ce propos, Ginette Lalet soutient que « Setrag est liée contractuellement à des logisticiens qui sont mandatés par les clients et qui chargent des conteneurs ou autres contenants de marchandises sur les wagons ». Les produits sont donc stockés puis transportés en toute sécurité. Conformément aux termes du contrat la liant aux logisticiens qui passent commandes de wagons.

Aucun stock de sucre n’est en souffrance

S’il est désormais admis que la Setrag n’entretient aucun lien direct avec le producteur du sucre dans notre pays, Ginette Lalet a tenu à préciser que des initiatives ont été faites pour faciliter ce circuit logistique. « Nous l’avons contacté de manière proactive afin d’examiner avec elle les possibilités de facilitation du processus d’approvisionnement », a déclaré la Directrice commerciale de la Setrag.

Aussi, tient-elle à rassurer sur l’exécution de son obligation contractuelle. « Depuis la reprise du trafic ferroviaire le 04 mai dernier, toutes les commandes de transport reçues des logisticiens de Franceville à Owendo ont été satisfaites sans exception », a indiqué Ginette Lalet. Ainsi donc, cette pénurie ne saurait être imputable à la filiale du groupe Eramet. Lequel précise que « aucun stock de sucre n’est disponible, par conséquent aucun produit n’est en attente de transport ou en souffrance ».