Pendy Bouyiki: «il faut diversifier l’économie tout en rassurant notre partenaire historique»

De retour sur le devant de la scène politique, l’ancien ministre d’Etat d’Omar Bongo Ondimba, Jean Remy Pendy Bouyiki a, au cours d’un entretien accordé à Gabon 1ère, tenu à s’exprimer sur la situation économique du pays. Occasion pour ce dernier de se montrer favorable à une intensification de la diversification tout en tenant compte du partenaire économique qu’est la France.

En effet, pour l’ancien ministre l’action de la diversification des partenaires du Gabon n’est en rien un désintéressement envers la France, mais plutôt une nécessité de garantir au mieux les intérêts du pays. « La France n’est pas délaissée. C’est notre partenaire traditionnel. Il faut juste savoir que l’économie mondiale est désormais très ouverte, il n y a donc pas de mal que notre pays tisse des partenariats avec d’autres pays », a-t-il confié.

Tout en félicitant le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, qui depuis 2009 a engagé le pays sur une voie de développement accélérée, en diversifiant l’économie, Jean Rémy Pendy Bouyiki a néanmoins précisé que la diversification des partenaires n’est pas synonyme de rupture d’accord avec la France. D’où la nécessité selon lui de rassurer ce partenaire historique.



Pour l’ancien membre du gouvernement, il faut rassurer la France, en leur montrant la nécessité d’avoir désormais un partenariat gagnant-gagnant. « Il faut savoir qu’ ils ne sont pas venus ici pour nos beaux yeux. Ils ont des choses à prendre ici et nous on prend quoi chez eux? Il faut donc s’asseoir et discuter avec les Français. La même chose avec les autres pans de l’économie mondiale. Si le président va vers eux, on doit applaudir. Avant tout, ce sont les intérêts qui priment. », a-t-il indiqué.