Pédocriminalité: le Vatican consterné après les aveux du Cardinal Jean-Pierre Ricard

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’on pensait l’affaire définitivement tournée avec les injonctions fortes du pape sortant Benoît 16 et du clergé en général, la pédocriminalité continue de faire des victimes dans les maisons de Dieu. La preuve, le cardinal Jean-Pierre Ricard, figure de proue de l’Église de France, a avoué avoir abusé longtemps d’une fillette, du temps où il était curé à Marseille.

L’affaire semble vieille pour certains mais demeure une atteinte à l’intégrité de L’Église catholique qui se veut donneuse de leçons envers les autres ordres ecclésiastiques dits « éveillés ». En effet, via un message lu, le lundi 7 novembre dernier, par le président de l’épiscopat à l’assemblée plénière de Lourdes,le cardinal Jean-Pierre Ricard a avoué avoir eu une conduite « répréhensible avec une jeune fille de 14 ans ». .

En ce temps, l’intéressé était curé de Marseille. Loin d’être passée comme une lettre à la poste, cette histoire a semé la consternation à Rome. D’ailleurs, les aveux de l’ancien archevêque de Bordeaux ont été commentés par le pontife via le membre de la Commission pontificale de protection des mineurs, qui insiste sur le besoin de transparence.

« C’est un grand choc et une grande déception devant cette énième découverte de dissimulation et de malhonnêteté de la part de pasteurs de l’Église », explique le père Hans Zollner. Et ce, d’autant plus que le cardinal Jean-Pierre Ricard est membre du dicastère pour la doctrine de la foi, dont l’une des sections est justement chargée de traiter les cas de pédocriminalité dans l’Église.



Interrogé sur les agissements passés du cardinal français, le Pape François , de retour de son voyage à Bahreïn il y a deux jours, s’était borné à appeler l’Eglise à « tout clarifier » sur les scandales sexuels. Pour ce faire, « la présidence de la Conférence des évêques de France est attendue à Rome ces prochaines semaines pour s’entretenir notamment avec le pape François », rapporte notre confrère RFI. Gageons que cette question sera évoquée.