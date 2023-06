Gabon : le PDG fustige la montée du discours xénophobe

Ecouter cet article Ecouter cet article

La profileration des discours critiquant la présence de Gabonais d’adoption au sein de l’appareil décisionnel du pays n’a vraisemblablement pas été du gout du Parti démocratique gabonais (PDG). Pour preuve, dans une déclaration rendue publique ce mercredi 14 juin 2023, le porte-parole de cette formation politique, David Ella Mintsa a invité les Gabonais à ne pas céder à ces discours jugé xénophobe.

En effet, lors de ce point de presse, le porte-parole du “Parti de masse” a fustigé la diffusion ces dernières semaines sur les réseaux sociaux des propos xénophobes. Il faut dire que depuis l’affaire Ousmane Cissé, du nom de l’éphémère directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), plusieurs internautes se sont insurgés contre la promotion de Gabonais récemment naturalisés dans des postes éminemment stratégiques.

Des critiques qui ont éclaboussé plusieurs personnalités à l’instar du directeur de cabinet adjoint du président de la République Mohamed Ali Saliou, le ministre des Eaux et Forets Lee White ou encore le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon, Ismaël Oceni Ossa. Ainsi, face à ce constat désolant, le PDG a tenu à monter au créneau en « invitant l’ensemble de ses militants ainsi que tous les Gabonais épris de paix, à ne pas céder à l’imposture et à la manipulation ».

Le PDG dénonce le discours xénophobe sur les réseaux sociaux

Pour cette formation politique, ces discours menacent indubitablement « le vivre ensemble ». « En effet, est-il besoin de le rappeler, le peuple gabonais, profondément attaché aux valeurs et principes forgés par son histoire et hérité de ses traditions ancestrales, est constamment habité par les vertus de tolérance, d’hospitalité et de respect », a indiqué David Ella Mintsa.

Il faut rappeler que dans son discours prononcé le 02 avril dernier, à l’occasion du 55ème anniversaire du PDG, le président dudit parti, Ali Bongo Ondimba affirmait : « C’est par l’ouverture, l’échange, le dialogue, que l’on parvient à faire taire les divisions et faire progresser notre pays dans la bonne direction. La haine, le ressentiment, n’ont jamais fait partie de notre vocabulaire politique. »