PDG : carottes déjà cuites pour Juste Louango et Karim Nziengui ?

Jadis poids lourds de la majorité présidentielle sous le règne éphémère de Brice Laccruche-Alihanga, Karim Nziengui et Juste Louango Bouyomeka semblent payer le prix de leur dévotion à l’ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba. D’ailleurs, les nominations au sein du Parti de masse en font foi. Les protégés de BLA sont promis au retour à l’anonymat.

Si la toile s’est enflammée avec les promotions à la queue leuleu au sein du Parti démocratique gabonais (PDG), il reste que les récentes nominations n’ont pas fait l’affaire de tous. En effet, ces anciens proches de Brice Laccruche-Alihanga sont marginalisés par la nouvelle classe politique aux commandes.

Bouyomeka non investi à Mbigou ?

C’est l’hypothèse qui ne cesse de germer dans l’opinion. Et pour cause, les dernières nouvelles au sein du parti de masse ne sont pas bonnes pour celui qui avait été nommé au bureau politique de la Boumi-Louetsi après la fusion-absorption de sa formation politique. Le sénateur de la commune de Mbigou ne tiendrait plus que sur une seule jambe.

Si les bruits de couloir annonçaient cette perte de vitesse aux allures d’obsolescence programmée, les nominations du 21 juin dernier dans le PDG ont eu raison des ambitions de l’ancien allié de Brice Laccruche-Alihanga. Puisque Juste Louango Bouyomeka a été déchu de son rang de membre du bureau politique. Sapristi ! Difficile d’imaginer qu’il sera investi sous peu.

Quel avenir à la mairie de Libreville pour Karim Nziengui ?

Autre bénéficiaire du règne sans partage des BLA boys, Karim Nziengui a su tirer son épingle du jeu alors que la chasse aux sorcières était ouverte. L’ancien animateur et guérisseur aurait alors fait profil bas. Évitant de se faire foudroyer par la nouvelle équipe autour du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Le sérail énonce même des soupçons de concussion. Ce qui n’est jamais bon signal.

Comme si cela ne suffisait pas, le maire adjoint de la commune de Libreville a essuyé une humiliation à l’initiative des nouveaux cadres du PDG. Il a simplement été ignoré de la longue liste des membres du bureau politique dans la province de l’Estuaire. Serait-ce le moment ou jamais pour le maître spirituel de saisir sa boule de cristal pour tenter d’inverser la donne ? L’avenir proche nous le dira.