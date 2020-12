Paul Merson: «Aubameyang n’apporte rien à Arsenal, il ne justifie pas l’argent qu’on lui verse»

Dans l’impasse depuis plusieurs matchs, Arsenal et Aubameyang cherchent des solutions, et c’est peu de le dire. Le club du nord de Londres occupe une bien triste 15ème place au classement après 11 journées, loin très loin déjà de ses principaux rivaux. Défaits une fois de plus ce week-end dans le derby face à Tottenham, les joueurs d’Arteta et notamment son capitaine Pierre Emerick Aubameyang, se sont attiré les foudres de la légende du club Paul Merson.

Vainqueur de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1994, de deux championnats d’Angleterre en 1989 et 1991 et d’une FA Cup en 1993, Paul Merson a connu de nombreux succès avec Arsenal. L’ancien international anglais a donc une parole très écoutée du côté du nord de Londres, dans ce contexte sa dernière sortie n’a pas manqué de faire réagir la presse anglaise.

En effet, dans une interview accordée au Daily star, l’ancienne star d’Arsenal s’est dit déçue par le comportement de l’équipe londonienne cette saison, et en particulier par celui d’Aubameyang. Indiquant que l’attaquant international gabonais a été « atroce » depuis le début de saison, Paul Merson a déclaré que ce dernier n’apporte « absolument rien pour le moment ».



Se demandant ce que l’attaquant « apporte à l’équipe ou encore s’ il s’est trop détendu après avoir signé son contrat », Merson a ensuite tiré à boulets rouges sur Aubameyang en soulignant le fait qu’« il ne justifie pas l’argent qu’on lui verse ». Il faut dire qu’avec seulement 2 buts en PL cette saison en dix sorties, l’ancien Borussen est à la peine. Une situation qui est néanmoins liée à la philosophie de jeu de Mikel Arteta fortement calquée sur celle de son mentor Guardiola et qui est en train de s’essouffler.