Patrimoine mondial: les missions Notre Dame des 3 épis de Sindara et Saint Martin des Apindji dans la short-list

Des chercheurs de l’Institut de recherche en sciences humaines (IRSH) et des techniciens du ministère de la Culture ont pris part ce mardi 25 mai 2021 au Musée national des rites et traditions, à l’atelier sur l’inventaire pilote des biens naturels et mixtes du Gabon. Organisé par la Commission nationale pour l’Unesco, l’objectif étant d’actualiser la liste indicative du Gabon au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le Gabon veut étendre sa liste indicative, c’est-à-dire la liste des biens naturels et mixtes pouvant à terme, faire partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Ce mardi 25 mai, avec l’appui de l’Unesco à Libreville, les chercheurs de l’Institut de recherche en sciences humaines ont procédé à la restitution de l’inventaire pilote des sites et monuments culturels du pays, pouvant être classés dans la liste indicative.

Les résultats de cette enquête pilote ont permis d’identifier et de retenir quatre sites. Il s’agit des missions catholiques Notre Dame des 3 épis de Sindara fondée en 1899, Saint Martin des Apindji fondée en 1900, des Grottes de Bongolo et des Chutes de l’impératrice. Ces sites devront être présentés au ministère de la Culture et des Arts pour validation dans la liste indicative. Le ministère pourra par la suite les soumettre au centre du patrimoine mondial pour inscription dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Notons qu’à ce jour, le Gabon compte 7 biens dans sa liste indicative. Il s’agit du Parc national des Plateaux Batéké, du parc national de la Loango, du parc national des Monts Birougou, des Grottes de Lastourville, du parc national de Moukalaba – Doudou, la pile nucléaire de Bangombé, et le site fossilifère de Moulendé. Seul le parc national de la Lopé est classé au patrimoine mondial.