Patrimoine mondial de l’UNESCO: six nouveaux sites gabonais à présenter

Après la reconnaissance du parc de la Lope et du parc national de l’Ivindo, le Gabon compte faire encore plus en termes de reconnaissance de son patrimoine culturel et naturel. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de six nouveaux sites a été proposée au cours d’un atelier organisé récemment au musée national par le ministère de la Culture.

Une étude menée sur le terrain par les ministère de la Culture a révélé que le patrimoine gabonais est doté de plusieurs biens susceptibles de faire connaître sa culture à travers le monde. Ainsi, dans l’objectif de mettre à jour le fichier des joyaux gabonais, afin de les proposer prochainement pour inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, six nouveaux sites ont été recensés et validés.

Il s’agit des Parcs Nationaux des Monts Birougou, des Plateaux Batéké, de Mokaba-Doudou, de Loango, des grottes de Lastourville et la pile nucléaire de Bangombe jumelée au site fossolière de Moulendé. Une liste de sites dévoilés par le ministre de la Culture Michel Menga M’Essone lors de l’atelier de restitution portant sur la mise à jour de la liste indicative du Gabon au musée national.

Selon Michel Menga M’Essone, lors de cet atelier, il était question de voir si les biens répertoriés répondent aux critères de valeur universelle exceptionnelle . « C’est bien culturels constituent un vecteur d’attractivité touristique pour le Gabon même sans être inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec leurs spécificités physiques différentes, ils mettent en valeur l’énorme richesse naturelle, paléontologique et culturelle, parfois méconnue du grand public » a déclaré le membre du gouvernement.