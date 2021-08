Patrimoine mondial de l’humanité: le WWF félicite le Gabon pour l’inscription du Parc national de l’Ivindo

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) que World Wildlife Fund (WWF, Fonds mondial pour la nature) a félicité le Gabon pour l‘inscription du Parc national de l’Ivindo au patrimoine mondial. Pour la première organisation mondiale de protection de la nature, cette consécration témoigne de « l’important travail réalisé par le gouvernement gabonais et ses partenaires pour protéger et conserver ses richesses naturelles ».

14 ans après l’inscription du parc national de la Lope au patrimoine mondial de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Gabon compte à nouveau un site touristique valorisé à l’international. En effet, l’organe onusien a annoncé le mercredi 28 juillet dernier que le Parc national de l’Ivindo a été inscrit au patrimoine mondial.

Une consécration qui n’a pas laissé indifférent le WWF, un des principaux acteurs de la protection de la nature. « Cette belle reconnaissance met en valeur l’exceptionnelle biodiversité de ce Parc national et l’important travail réalisé par le gouvernement gabonais et ses partenaires pour protéger et conserver ces richesses naturelles », a-t-on pu lire dans le communiqué reçu par GMT.

Dans la sous région Afrique centrale, après la réserve de faune du Dja située au Cameroun, le Parc national de l’Ivindo est désormais le deuxième inscrit au patrimoine mondial au sein du paysage transfrontalier TRIDOM (Gabon, Cameroun, Congo), zone d’intervention du Fonds mondial pour la nature . Ce paysage écologique quasi-intact contient aujourd’hui 11 aires protégées dont les parcs nationaux de Minkébé, Mwagna et Ivindo au Gabon.

La liste indicative de l’UNESCO reconnaît plusieurs autres sites au sein du paysage TRIDOM. C’est pourquoi le WWF encourage toutes les parties prenantes à travailler pour obtenir la reconnaissance de l’UNESCO au sein d’autres zones protégées au Gabon et dans le paysage TRIDOM.

Esther Kengue

Stagiaire