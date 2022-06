Patrice Neveu: «une organisation chaotique…trop c’est trop»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Stoïque depuis le récent couac enregistré dans la tanière des Panthères lors de la fin de leur préparation pour le début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, le sélectionneur national a décidé de sortir de sa réserve. Dans un entretien accordé à l’Union, Patrice Neveu a dénoncé l’amateurisme et « l’organisation chaotique » et invité les dirigeants à revoir leur copie pour éviter le pire.

Faire passer la tempête pour mettre les choses au clair. C’est cette sagesse populaire qui a assurément animé la démarche du sélectionneur des Panthères du Gabon. Près de deux semaines après ce qui s’apparente d’emblée à un fiasco à Barcelone, Patrice Neveu a décidé de sortir du silence pour sonner l’alerte. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les mots usités devraient faire réfléchir plus d’un.

En effet, dans son interview accordée au quotidien L’Union, le technicien français revient sur cet épisode. « Une organisation chaotique. Voilà à quoi se résume le dernier rassemblement des Panthères auquel vous faites allusion. Je n’ai fait que boucher les trous et colmater les brèches. Ce qui n’est pas de mon ressort. Nous avons perdu de l’énergie, du temps avec toutes ces histoires d’avion, d’équipements, d’intendance… Trop c’est trop ! », a souligné Patrice Neveu.



Pour ce dernier, sans la bravoure de ses hommes, ce fiasco aurait été lourd de conséquences dans cette phase de qualification pour la CAN 2023. Occasion d’appeler à un ressaisissement prompt des autorités en charge de l’équipe nationale. « Mes tutelles, Fegafoot et ministère des Sports, doivent se retrouver en vue de recadrer les choses. La polémique ne sert à rien. Nous devons nous unir pour une même cause qui est de nous qualifier pour la prochaine Can en faisant correctement les choses », suggère le technicien français. À bon entendeur !

