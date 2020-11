Patrice Neveu : «les joueurs de haut niveau ont besoin d’un minimum de confort quand ils viennent en sélection»

La Confédération africaine de football (CAF) dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad ne serait-elle plus en mesure d’assurer le minimum pour la sécurité et la santé des joueurs? C’est la question que l’on serait aujourd’hui tenté de se poser au regard des images horribles véhiculées lundi dernier, montrant des Panthères dépitées et allongées à même le sol. « des conditions aussi mauvaises que désastreuses pour l’humain » comme l’a souligné Patrice Neveu, sélectionneur gabonais.

Alors que la presse nationale et internationale s’est indignée devant le traitement inhumain infligé à la sélection nationale gabonaise par les autorités gambiennes, hôte des Panthères dans le cadre d’un match capital dans la course à la Can 2021 au Cameroun, le sélectionneur gabonais Patrice Neveu en a remis une couche.

Au micro de Canal+, Patrice Neveu a en effet indiqué que « des joueurs de haut niveau ont besoin d’avoir un minimum de confort quand ils viennent en sélection et surtout pas des conditions aussi mauvaises et désastreuses pour l’humain ». Rappelant que cette situation a conduit « Arsenal à ne plus libérer Aubameyang et d’autres joueurs d’autres clubs », le sélectionneur a donc logiquement appelé la CAF « à prendre une position ferme ».

Rejoint dans sa pensée par la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro ) qui a récemment demandé que soit infligée à la Gambie une sanction lourde dans le but de garder sauve l’intégrité du football africain, Neveu entend donc bien avoir gain de cause. Coutumiers du fait, les Gambiens sont donc à la croisée des chemins. Idem pour la CAF qui a aujourd’hui, une occasion unique de marquer son territoire.