Patrice Neveu : « Le but de Palun contre la RDC était valable »

Stoïque depuis la défaite du 18 juin dernier, Patrice Neveu a profité de l’entretien accordé à L’Union pour revenir sur la rencontre face à la RDC. Sans fioritures le sélectionneur national admet une maladresse inhabituelle de son attaque non sans manquer de rappeler que le but annulé de Lloyd Palun aurait dû être validé.

Si la rencontre décisive face aux Léopards de la RDC a tourné en faveur des visiteurs, il n’en demeure pas moins que des facteurs auraient pu faire basculer le match dans le sens des Panthères. C’est en tout cas la conviction de Patrice Neveu. Lors d’un entretien accordé à notre confrère L’Union, le sélectionneur national fait le point.

Une attaque étrangement inoffensive selon Patrice Neveu

Si pour la plupart des observateurs, le retour du duo Pierre-Émerick Aubameyang et Mario Lemina a été infructueux, le technicien français y voit autre chose. « Mario a été très combatif et a fait un bon match. C’est ma lecture PEA a eu très peu de ballons de but. Mais il a souvent fixé les défenseurs pour ouvrir des brèches à ses partenaires », a-t-il souligné.

Non sans pointer du doigt la maladresse inhabituelle de ses atouts offensifs. « Je m’interroge depuis des mois sur cette situation. Nous ne sommes pas assez tueurs face au but. Contre le Soudan en aller et retour et face à la RDC nous avons eu au moins une quinzaine d’occasions franches Le Gabon n’a marqué qu’un seul but », a-t-il conclu à ce propos.

« Le but de Palun contre la RDC était valable »

Outre le manque de concrétisation devant les buts de Lionel Mpasi, il existe des décisions arbitrales qui méritent d’être éclairées selon Patrice Neveu. Le technicien français s’est questionné sur la partialité dans certaines situations. « Pourquoi le Gabon se retrouve-t-il toujours défavorisé par l’arbitrage? », a-t-il martelé. En rappelant les décisions iniques face au Burkina Faso.

Aussi, à Franceville, un fait de jeu a profondément irrité le sélectionneur national.« Il y a ce but refusé à la 50e minute. L’équipe, les joueurs poussent pour marquer. J’ai visionné à plusieurs reprises l’action pour me convaincre qu’il y avait bien but […] Le but de Palun contre la RDC était valable », a-t-il indiqué. Une conviction partagée par les Portugais de Media Luso, qui ont produit le match.