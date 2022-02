Patrice Neveu: «Boupendza n’était pas hors-Jeu, on nous a volé 2 fois»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une vidéo devenue virale sur la toile où le sélectionneur des Panthères se prête au concept « Boupendza N’était Pas Hors-Jeu » qu’il s’est enfin prononcé sur les erreurs arbitrales dont son équipe a été victime durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Pour Patrice Neveu « non il ne l’était pas » tout en affirmant qu’il « y a tricherie deux fois ».

Si depuis leur élimination de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations ( CAN) en cours au Cameroun, la délégation gabonaise s’est terrée dans un profond mutisme en privilégiant la performance encourageante, il n’en demeure pas que la pilule a du mal à passer chez le technicien français. En effet, opiniâtre mais rationnel, Patrice Neveu est une sorte d’être au caractère bien trempé dès qu’il sent ses intérêts menacés.

C’est en tout cas ce qui ressort des témoignages recueillis au Gabon et en Guinée Conakry où il a exercé. C’est fidèle à sa personnalité que le Sélectionneur national s’est enfin exprimé sur l’épisode contre le Burkina Faso en ⅛ de finale de la CAN Cameroun 2021. Pour lui « Non Boupendza n’était pas hors-Jeu. Deux fois, pas hors-jeu », a-t-il affirmé. Avant de soutenir ses propos. « L’arbitre doit laisser se dérouler l’action. En plus la vidéo a montré qu’il n’était pas hors-Jeu », précise-t-il.

Des arguments de poids qui l’ont conduit à conclure que les Panthères du Gabon ont été flouées à plusieurs reprises. « Il y a tricherie deux fois », a conclu Patrice Neveu. De quoi raviver la colère du Kop gabonais qui ne sait à quel saint se vouer pour espérer panser sa plaie ouverte après cette élimination qualifiée d’« injuste » à Libreville et à l’hinterland. Notons que le principal intéressé avait clairement rappelé « je n’ai jamais été hors-jeu. Jamais ! ». Pour l’heure, aucun recours en contestation n’a été introduit devant la CAF.