Pass Waz: la nouvelle offre de forfait internet de Gabon Telecom

Dans le souci de rendre plus accessible son offre internet, le leader de la télécommunication Gabon Telecom vient de lancer une nouvelle gamme de forfaits internet mobile Pass Waz. Il s’agit en effet de deux gammes de forfaits mensuels de 15Go et de 30Go, facturés respectivement à 15 000 FCFA et à 25 000 FCFA, permettant aux abonnés d’obtenir jusqu’à 1Go d’allocation de forfait journalier.

Depuis ce mardi 24 novembre 2020, Gabon Telecom propose de profiter d’une nouvelle gamme de forfaits mobile en promotion pendant 1 mois. Ces forfaits ne sont pas activés d’un seul coup à l’instar des autres Pass internet, mais plutôt alloués au client sous forme de volumes journaliers de 500 Mo ou de 1Go. Il s’agit de deux gammes de forfaits mensuels de 15Go et de 30Go, facturés respectivement à 15 000 et 25 000 FCFA.

En effet, Gabon Télécom possédait déjà dans son catalogue standard le forfait 1Go journalier au prix de 1500 FCFA. A partir du Pass WAZ 30Go, le client pourra bénéficier de 1Go de volume journalier au prix unitaire de 834 FCFA, soit une réduction de 44% par rapport au forfait standard actuel. Même cas de figure pour le Pass Waz 15Go qui permet une connexion quotidienne au prix accessible de 500 FCFA pour un volume journalier de 500Mo. Ce qui représente une réduction de 33% par rapport au prix le moins cher du marché.

Selon Gabon Telecom, « l’avantage client du Pass Waz est de s’assurer de rester connecté tous les jours et d’éviter ainsi les surprises de fin de mois ». Une offre qui s’inscrit dans la volonté du numéro 1 de la téléphonie mobile au Gabon de « répondre aux attentes d’une catégorie de sa clientèle ».