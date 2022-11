PASS 2: entre retard des travaux et limitation des réhabilitations des structures sanitaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 02 Novembre dernier, l’Agence française de développement (AFD) était face à la presse nationale et internationale afin d’édifier ces dernières sur les principaux projets menés au Gabon, en l’occurrence sur le Programme d’appui dans le secteur de la santé (PASS 2). Un programme qui selon l’institution financière accuse des retards du fait d’un « dépassement budgétaire anticipé ».

Alors que ce programme mis en place grâce à un financement de l’AFD devrait contribuer de manière significative à l’amélioration du système sanitaire gabonais notamment par la construction et la réhabilitation de 8 centres médicaux et de 4 centres hospitaliers régionaux, celui est loin d’avoir réalisé toute ses attentes. Et pour cause, il connaît un retard dans sa mise en œuvre.

Des retards consécutifs à un « dépassement budgétaire anticipé » dont le montant du financement était fixé à 50 millions d’euros soit 32 milliards de FCFA. « Les travaux des 8 sites accusent 3 mois de retard. Les réhabilitations des CHR vont être limitées aux services essentiels en raison du dépassement budgétaire anticipé », a indiqué l’AFD.



A côté de la réhabilitation et la construction de plusieurs structures sanitaires du grand Libreville et de l’intérieur du pays, l’institution financière souligne que ces structures hospitalières feraient face à un déficit en personnel. « Le personnel affecté dans ces structures n’a pas encore été désigné; sa nomination sera l’occasion de tester grandeur nature le nouveau système de gestion des carrières », a conclu Marie Sennequier, directrice de l’AFD Gabon. De quoi susciter des interrogations non seulement sur la gestion des ressources humaines au sein du département de la santé mais surtout sur la destination prise par les fonds destinés à la mise en œuvre de ce projet.