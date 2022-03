PASMIR: Bilie-By-Nze annonce la livraison de la première phase à la fin mois de mai

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 23 mars 2022 le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze a reçu à son cabinet une délégation de la Banque Mondiale conduite par son Représentant Résident Alice Ouédraogo. Il était question lors de cette rencontre de faire le point de l’avancement du projet d’accès aux services de base en milieu rural et péri-urbain (PASMIR) dont la première phase devrait être livrée à la fin du mois de mai.

En effet, au cours de cet entretien avec la délégation de l’institution financière internationale, le membre du gouvernement s’est félicité de l’état d’avancement de ce projet. Mis en œuvre avec un appui de la Banque mondiale, il devrait impacter 60 000 foyers en matière d’électricité et 35.000 en eau dans les provinces de la Ngounié, de l’Estuaire, du Woleu-Ntem et du Haut-Ogooué.

Au terme de cette rencontre, Alain Claude Bilie-By-Nzé a annoncé la livraison très prochaine d’une partie du projet. « Les premiers chantiers attribués devraient être livrés d’ici à la fin du mois de mai, tandis que ceux de la 2nde phase devraient être lancés courant avril pour s’achever en novembre 2022 au plus tard, si toutes les conditions sont réunies », a-t-il indiqué.



Pour rappel, PASMIR est un programme du gouvernement gabonais mis en œuvre grâce à un emprunt de 35 milliards de FCFA auprès de la Banque mondiale et qui vise à améliorer l’accès des populations en zones péri-urbaines et rurales à l’eau potable et à l’énergie électrique .