Pascal Oyougou: «Tendre Père, Et Dieu Très bon !»

Libre depuis le 11 février 2021, Pascal Oyougou, cadre du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) et proche de la Coalition pour la nouvelle République chapeauté par Jean Ping, livre une prière pour le Gabon inspirée le 12 juillet 2021 à la Prison Centrale de Libreville . Ci-dessous l’intégralité de ladite prière.

C’est de Toi, par Toi et pour Toi, que sont toutes choses !

C’est par ta parole qu’ont été créés toutes choses qui sont dans les cieux, Et sur la terre, les visibles et les invisibles !

Seigneur, je crois que tu veilles sur ta parole pour l’exécuter !

Par la bouche de ton serviteur Ézéchiel, au ch.22 v.30, Tu as dit, Je cite : « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur de son pays, afin que je ne le détruise pas… » fin de citation !

Seigneur, nous nous portons tous volontaire en ce jour, devant toi ! Afin que se révèle cet homme qui va élever un mur et se tenir à la brèche devant toi, en faveur de notre pays le GABON !

Aussi nous te prions, Seigneur !

De répandre, sur le GABON, une eau pure, Et le GABON sera purifié ! Seigneur, purifie le GABON de toutes ses idoles !

Seigneur, donne à chaque gabonais un cœur nouveau !

Seigneur, mets en chaque gabonais un esprit nouveau !

Débarrasse chacun de nous, Seigneur, de son cœur insensible comme la pierre, et remplace-le par un cœur réceptif, Seigneur !

Mets en nous, Seigneur, ton Esprit-Saint et rends-nous capable d’obéir à ta loi ! Donne-nous la capacité d’observer et de pratiquer les règles que tu nous à prescrites !

Donne aux gabonais, Seigneur, par la puissance de ton Esprit-Saint : D’être tous animés d’un même amour et d’une même âme ! D’être tous animés d’un même sentiment et d’une même pensée ! A chaque gabonais, un cœur plein d’amour fraternel et de charité ! A chaque gabonais, un cœur plein de compassion et de miséricorde ! A chaque gabonais, un cœur plein d’humilité !

Et parfaitement unis aux autres, dans un même esprit !

Qu’une bonne entente règne parmi les gabonais !

Que les Gabonais vivent ensemble en toute harmonie, Seigneur ! Et qu’ils recherchent avant tout, ce qui les rapprochent,

Afin de former, une unité de combat indivisibles, Seigneur !

Donne-nous, Père de gloire, de travailler ensemble !

Comme si nous avions, un seul cœur, une seule âme, un seul esprit ! Afin de viser le même but, Seigneur !

Traite avec nous, Seigneur !

Une alliance de paix ! Une alliance éternelle, Seigneur !

Etablis ton sanctuaire au milieu de nous pour toujours !

Fixe pour toujours ta demeure au GABON, Seigneur !

Vient y habiter et marcher au milieu de nous, Seigneur !

Fais de notre pays le GABON un sujet de bénédictions !

Ordonne, Seigneur, a la bénédiction d’être avec le GABON, D’être avec le GABON dans toutes ses entreprises !

Et que ta volonté soit faite au GABON comme elle est faite au ciel ! Envoie-nous ta pluie en son temps, Seigneur !

Une pluie de bénédictions !

Car selon tes saintes écritures et conformément à tes promesses, à travers ton serviteur Paul, dans sa 2ème lettre aux Corinthiens :

Nous sommes le temple du Dieu vivant !

Et tu as promis que tu habiterais et marcherais au milieu de nous !

Oui ! Seigneur, Tu l’as promis, Seigneur !

Tu as promis que nous habiterons dans le pays que tu as donnés à nos pères ! Seigneur !

Tu as promis que nous serons ton peuple ! Seigneur !

Et tu as promis que tu seras notre Dieu ! Seigneur !

Qu’il en soit ainsi Seigneur ! selon ta bonne volonté !

Afin que d’une seule voix, les gabonais clament à haute voix : « Nous sommes, UNIS DANS LA CONCORDE ET LA FRATERNITE!»

Et que de la bouche de chaque gabonais résonne les devises : « GABON D’ABORD » et UNION-TRAVAIL- JUSTICE !

Nous confessons tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ !

Afin que tu nous accordes pleinement d’entrée dans son royaume éternel ! Selon la force et la puissance de ton Esprit-Saint !

Et pour la gloire de ton Saint Nom !

Gloire au Père !

Gloire au Fils !

Gloire au Saint-Esprit !

Comme il était au commencement, maintenant, et pour toujours ! Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles ! Amen !