«Parlons yipunu», une oeuvre signée Mabick-ma Kombil pour la valorisation culturelle

Une langue vernaculaire est une langue locale qui ne permet la communication qu’au sein d’une communauté. A travers cet ouvrage, intitulé « Parlons Yipunu, langue et culture des Punu du Gabon-Congo », et publié en 2001, le psychologue Mabik-ma-Kombil, son auteur a offert aux polyglottes, aux touristes ainsi qu’aux Punu eux-mêmes une opportunité d’acquérir des connaissances de base de la langue yipunu.

Les Punu constituent l’un des peuples massivement représentés au Gabon. Ils appartiennent au grand peuple bantu. On les retrouve dans les régions de la Nyanga et la Ngounié, au sud du Gabon. On les rencontre également au Congo, et en Angola. Selon Mabik-ma-Kombil dans l’ouvrage, « punu est un terme sacré, forgé par les ancêtres à partir de plusieurs autres paraboles ayant une signification mystique – qui reste secrète ».

En effet, Parlons yipunu ne fait pas que décrire la langue. l’ouvrage présente également des données sociales et culturelles qui permettront aux lecteurs d’acquérir des connaissances de base de la langue yipunu pour le plaisir de communiquer avec les autochtones.

Le livre contient différentes parties. Une introduction qui rappelle l’histoire et la langue du peuple punu, sa migration jusqu’aux différentes régions qu’il occupe actuellement. Une première partie est consacrée à la description de la langue avec des points de grammaire et conjugaison. Elle est suivie d’une seconde partie qui présente des notions courantes et des points de conversation entre interlocuteurs. Une troisième partie se rapportant à la culture, qui traite entre autres de la gastronomie et du fonctionnement de la famille chez les Punu. Il est complété par un lexique accompagné d’exercices.

Il convient de souligner ici que, ce livre « Parlons yipunu » fait partie de la collection d’ouvrages linguistiques intitulée « Parlons…», dirigé par Michel Malherbe. Pour Mabik-ma-Kombil, la langue yipunu peut sembler difficile à assimiler, mais « apprendre une langue nécessite de la motivation » .