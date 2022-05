Panthères: Ulrick Eneme-Ella à la place de Kevin Mayi blessé !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réserviste à l’annonce de la liste des 29 Panthères retenues pour la phase éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en Côte d’Ivoire, Ulrick Eneme-Ella sera dans le groupe de départ. En effet, l’attaquant Gabonais de Brighton en première division anglaise remplace son compatriote Kevin Mayi, blessé à la dernière minute.

Auteur d’une entrée remarquée durant la dernière coupe d’Afrique des nations, le jeune attaquant gabonais Ulrick Eneme-Ella aura donc une énième occasion de prendre ses marques définitivement avec la sélection de son cœur. Et pour cause, mis dans la liste des réservistes car devancé dans la hiérarchie des attaquants par 3 nouveaux arrivants, l’attaquant axial de Brighton est appelé à la rescousse.

En effet, il vient pallier l’absence de l’attaquant gabonais de Denizlispor (D2-Turquie), Kevin Mayi. Ce dernier a dû déclarer forfait après s’être blessé lors le vendredi 20 mai dernier à l’occasion de la réception du club Erzurumspord dans une rencontre remportée par son club sur le score fleuve de 4 buts à 0. Un mal pour un bien, dirait-on quand on sait que le premier cité a marqué les esprits en une seule rencontre contrairement à son coéquipier qui peine depuis 4 ans à livrer une prestation potable.

Avec Alan Do Marcolino, Shavy Babicka et Jacques Ekomie, le jeune attaquant gabonais entend incarner l’après Pierre-Emerick Aubameyang qui marque le rajeunissement des atouts offensifs. Seulement, comme l’a rappelé le sélectionneur national, Ulrick Eneme-Ella doit davantage jouer quitte à tenter une nouvelle aventure en Europe. Notons que sous l’écurie anglaise il n’a disputé que 8 rencontres pour 1 but et 1 passe décisive. Un maigre bilan qu’il pourrait bonifier en livrant des prestations de haut vol avec la sélection.