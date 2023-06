Panthères du Gabon: Wilfried Ebane appelé après le forfait de Johann Obiang!

Ecouter cet article Ecouter cet article

Titulaire face à l’Olympique Saint-Quentin le dimanche 11 juin 2023, le latéral gauche Johann Obiang ne disputera pas la rencontre face à la RDC à Franceville. Pour pallier cette absence majeure, Patrice Neveu a d’ores et déjà fait appel à Wilfried Ebane Abessole qui vient de rejoindre le groupe à l’hôtel Atrium. Le cap est mis pour le 18 juin prochain.

Très attendu pour un retour lors de cette confrontation décisive contre les Léopards de la RDC, l’arrière gauche de Rodez Johann Obiang devra finalement quitter le rassemblement. Et pour cause, l’ancien roc de la défense de Caen a été touché lors du match test contre l’Olympique Saint-Quentin. Une blessure dont la gravité n’a pas encore été précisée mais qui suffit à l’éloigner du rectangle vert.

Wilfried Ebane rejoint les Panthères du Gabon

Conséquence, Patrice Neveu a dû piocher dans le panier des réservistes pour combler ce vide. Pour cette rencontre fatidique, le sélectionneur national a jeté son dévolu sur Wilfried Ebane. Âgé de 31 ans, le latéral de l’AS Co. Locminé a l’avantage d’avoir été présent depuis quelques années avec les Panthères du Gabon. L’international gabonais aura à cœur de renforcer cette armada retrouvée.

C’est assurément l’heure de la rédemption pour le joueur passé par le FC Lorient de retrouver des sensations. Lui qui a connu une saison en dents de scie. Son appétence pour le jeu offensif et son sens du placement seront des atouts indéniables pour stopper les fulgurances de Yoann Wissa et cie. Face aux Léopards de la République démocratique du Congo, le niveau sera certes plus élevé mais l’objectif idem.

Arracher le ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Laquelle se tiendra en décalé à Abidjan en 2024. Leader de son groupe, les Panthères du Gabon ont besoin de 3 points pour assurer ce statut. Les retours de Bruno Ecuele Manga, Mario Lemina et de Pierre-Emerick Aubameyang feront du bien à toute l’équipe qui aspire à faire mieux que dans le passé dans la reine des compétitions de football sur le continent.