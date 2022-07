Panthères du Gabon: sans club, Ecuele Manga sera-t-il mis de côté comme Ibrahim Ndong ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de la divulgation de sa liste pour les deux premières rencontres des éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2024, Patrice Neveu avait décidé de se passer des services de Didier Ibrahim Ndong au motif que ce dernier était sans club. Le technicien français assurait qu’il ne convoquerait que des joueurs en jambes, ce qui n’est, pour l’instant, plus le cas de Bruno Ecuele Manga qui pourrait ne plus être appelé.

Présenté comme le bâtisseur d’une équipe nationale jeune et dynamique, le sélectionneur des Panthères du Gabon n’a pas tardé à imposer sa rigueur afin de tirer le meilleur de ce groupe. Ferme vis-à-vis des « indisciplinés », même s’il s’est rétracté par la suite en niant tout comportement déplacé de la paire Aubameyang-Lemina, le technicien français avait annoncé que « seuls les footballeurs internationaux en jambe seront appelés en sélection ».

Une sortie qu’il avait faite le 19 mai dernier devant la presse nationale et internationale. Aussi étrange que cela puisse paraître, Patrice Neveu avait également mis en garde, l’ensemble des internationaux qui peinaient à avoir du temps de jeu dans leurs clubs respectifs. C’est notamment cette pression qui aura conduit Ulrick Eneme Ella à quitter Brighton and Hove Albion Football Club en Angleterre pour Angers Sporting club Ouest en France.

Moins chanceux, Didier Ibrahim Ndong avait été la première victime de ce management strict à l’égard de ses joueurs. « Didier est sélectionnable. On essaye de se mobiliser pour qu’il retrouve un club et son niveau. Malheureusement aujourd’hui, il n’est pas sélectionné car il n’a pas de club depuis plus de 3 mois après que son club et lui aient décidé de résilier leur contrat », avait-il indiqué.



Dans la même situation, Bruno Ecuele Manga, capitaine des Panthères sera-t-il à son tour placardé le temps de retrouver un club ? A un peu plus d’un mois de la prochaine rencontre des Panthères face au Soudan du Sud, la pression monte sur le défenseur central âgé de 34 ans pour retrouver un club et du temps de jeu.

